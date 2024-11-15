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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 15 Kasım 2024 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYŞE CAN
 

AYVALCA
05-06-1938

KARAASLAN MEZARLIĞI

AYŞE ACAR
 

HİSARLIK
07-05-1942

KARAASLAN MEZARLIĞI

AYŞE DAYANIÇLIER
 

TEPEARASI
29-02-1944

YAKA MERAM MEZARLIĞI

SOLMAZ ÖZBEK
 

KONYA
14-05-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

ZEHRA DEMİRÖRS
 

TAŞKENT
20-09-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA ANDAÇ
 

ÇAYIRBAĞI
15-05-1949

ÇAYIRBAĞI (Eski) MEZARLIĞI 2

ALİ ACAR
 

ILGIN
01-03-1971

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İBRAHİM ÇEVİK
 

KONYA
10-05-1984

MUSALLA MEZARLIĞI

FAHRETTİN KAPLAN
 

MEYDAN
25-04-1937

MUSALLA MEZARLIĞI

MÜNEVVER AKDOĞAN
 

BAHÇESARAY
25-07-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

CENGİZ BAYAMBUDAK
 

KONYA
23-12-1964

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİYE BÜYÜKTAŞKAPU
 

KONYA
17-12-1948

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HASAN ÇOLAK
 

EREĞLİ
18-01-1956

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE KORUCU
 

ORTAOBA
05-03-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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