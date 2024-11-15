Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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AYŞE CAN
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AYVALCA
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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AYŞE ACAR
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HİSARLIK
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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AYŞE DAYANIÇLIER
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TEPEARASI
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YAKA MERAM MEZARLIĞI
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SOLMAZ ÖZBEK
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ZEHRA DEMİRÖRS
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TAŞKENT
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MUSTAFA ANDAÇ
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ÇAYIRBAĞI
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ÇAYIRBAĞI (Eski) MEZARLIĞI 2
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ALİ ACAR
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ILGIN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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İBRAHİM ÇEVİK
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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FAHRETTİN KAPLAN
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MEYDAN
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MÜNEVVER AKDOĞAN
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BAHÇESARAY
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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CENGİZ BAYAMBUDAK
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ALİYE BÜYÜKTAŞKAPU
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KONYA
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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HASAN ÇOLAK
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EREĞLİ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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AYŞE KORUCU
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ORTAOBA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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