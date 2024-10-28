GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler (28 Ekim 2024)

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler (28 Ekim 2024)
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Ekim 2024 Pazartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞERİFE ÇETİN
 

KONYA
08-02-1957

MUSALLA MEZARLIĞI

ZEKERİYA EL ŞEHADEH
 

SURİYE
01-01-1999

BEDİR MEZARLIĞI

HASAN GÜRSEL
 

KIRKIŞLA
01-01-1950

ALİYENLER MEZARLIĞI

OSMAN ERMUMCU
 

BEYKÖY
06-06-1953

TEKKE MEZARLIĞI

MEHMET KAYA
 

EĞRİBAYAT
01-03-1950

YEDİLER MEZARLIĞI

ŞENER ŞAHİN
 

KONYA
24-06-1961

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ŞERİFE BOZAL
 

KARAMAN
23-03-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

VESİLE EVREN
 

KONYA
09-08-1961

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

ALİ UĞUR
 

HATIP
13-11-1945

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

ÇİĞDEM ULAŞ
 

KURTHASANLI
25-04-1968

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HÜSEYİN MİRAÇ ASLAN
 

GEBZE
18-07-2019

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

OSMAN KARAKOÇ
 

İNLİCE
15-04-1940

BEDİR MEZARLIĞI

EMİNE ÇÜRÜK
 

ZENGEN
29-12-1939

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HASAN ALMASHHAD
 

ALEPPO
08-09-1959

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

HAVVA TURHAL
 

GEREZ
17-08-1955

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

NAZİK ÇİÇEK
 

BALKI
12-07-1945

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER