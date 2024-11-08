Konya’da dikiş makinesi iğnesi parmağına saplandı!

Konya'nın Kulu ilçesinde dikiş makinesi iğnesi parmağına saplanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay ilçe merkezinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, evinde dikiş makinesi ile dikim yapan 48 yaşındaki S. E., iddiaya göre parmağını makinaya kaptırdı. Parmağı dikiş iğnesi saplanan kadın yakınları tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.
Acil servisteki ilk müdahale sonrası E.'nin parmağındaki makine iğnesi Ortopedi Doktoru tarafından çıkarıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi