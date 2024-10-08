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Konya’da Gazze’deki katliamın 1.yılında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da Gazze’deki katliamın 1.yılında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu, Gazze’deki insanlık dramının birinci yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklere imza atıyor. Kılıçarslan Meydanı’ndaki etkinliklerde; Filistin ezgileri seslendirilirken, ödüllü bilgi yarışmaları, çevrimiçi dersler, fotoğraf sergileri ve söyleşiler düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Kudüs Çalışma Grubu, katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların birinci yılı dolayısıyla farkındalık çalışmaları düzenliyor.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda her kesimden insana ulaşma hedefiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında soykırımı belgeleyen görüntülerle Gazzeli şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi katılımcıları acı gerçekle bir kez daha yüz yüze getiriyor.

Kudüs Çalışma Grubu ayrıca Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in politikalarını detaylandıran bir rapor hazırladı. "Soykırımın Perde Arkası” adlı rapor, İsrail'in son bir yıl içinde iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra, Gazze ve Batı Şeria'da meydana gelen olayları kapsamlı bir şekilde gözler önüne serdi.

Farkındalık çalışmaları kapsamında üç çevrim içi ders düzenlendi. İlk ders, araştırmacı yazar Ahmet Faruk Asa tarafından "7 Ekim Sürecinin Siyasi ve Toplumsal Yansımaları" başlığıyla verildi. İkinci ders, Dr. Mehmet Rakipoğlu'nun "İsrail Soykırımları ve Gazze Diplomasisi" konulu sunumuyla gerçekleşti. Üçüncü ders ise Zahide Tuba Kor'un "Filistin Direnişi Ne Noktada? Bölgesel Güvenlik Sorunumuz İsrail" başlığıyla yapıldı.

Kudüs Çalışma Grubu'nun yüz yüze düzenlediği söyleşiler de ilgi görüyor. 8 Ekim Salı günü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, "İran ve İsrail Sarmalında Gerçekleşen Çatışmalar" başlıklı söyleşiye katılırken, 10 Ekim Perşembe günü Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakçı, "Filistin Direniş Ruhu" üzerine konuşacak. Ayrıca 11 Ekim'de liseli erkek öğrencilerden oluşan gönüllü gruplar, 12 Ekim'de ise liseli kız öğrenciler için özel etkinlikler düzenlenecek.

Filistin ezgilerinin seslendirildiği etkinlikte ödüllü bilgi yarışmaları da düzenleniyor.

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