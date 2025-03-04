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Konya’da geniş çaplı denetim! Suçlulara geçit yok

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da geniş çaplı denetim! Suçlulara geçit yok

Konya genelinde suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde birçok suç unsuru ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından Şubat ayında yürütülen uygulamalar kapsamında, toplam 108 bin 918 kişi ve 25 bin 479 araç sorgulandı.

DENETİMLERDE ÇOK SAYIDA SUÇLU YAKALANIRKEN 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 141 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilirken 326 yoklama kaçağı tespit edilerek tebligat yapıldı. Üzerlerinde kesici ve delici alet bulunan toplam 633 kişi hakkında işlem yapıldı. Suç şüphesiyle gözaltına alınan 42 kişiden 11'i tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 45 ruhsatsız av tüfeği, 19 kurusıkı tabanca, 4.423 fişek, 13.864 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, eroin, esrar, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 2.075 paket kaçak sigaraya el konuldu.

ÇOK SAYIDA NOKTADA TRAFİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde toplam 25 bin 479 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 477 araca toplam 3 milyon 594 bin 851 TL para cezası kesildi. Hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 6 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÇEVRELERİ VE PARKLAR DENETLENDİ

 Çocukların güvenliği için toplam 4.548 park ve 6.499 okul çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Kamu güvenliğinin artırılması amacıyla okul önlerinde yapılan kontrollerde şüpheli şahıslara yönelik sorgulamalar yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı.

(Sibel Elmas)

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