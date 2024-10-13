Konya’da ihbara giden polis bıçaklandı saldırgan vurularak yakalandı! O anlar kamerada
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Konya’da sinir krizi geçiren kişinin, eve gelen polis memuru Mustafa Topuz’un bıçaklaması kamerada!
Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki polis memuru polis memuru Mustafa Topuz'u sırtından bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis memuru acil ameliyata alındı
Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, polis memuru Mustafa Topuz'u sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.
Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
42 suç kaydı bulunuyor
29 yaşındaki saldırgan E.K'nın uyuşturucu, yağma, yaralama ve benzeri suçlardan 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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