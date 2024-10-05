Konya’da mağaradan gelen lezzet! Kilosu 500 TL’den satılacak

İnek, keçi ve koyun sütlerinin belli bir oranda karıştırılmasıyla elde ediyor. Ardından keçi ve kuzu derilerine basıp mağaraya bırakılıyor. Konya’da deri tulumlara doldurulan peynirler, 5 ay boyunca mağarada olgunlaştırılıyor. Olgunlaşan peynirler farklı bir lezzete kavuşuyor.
Haziran ayında inek, keçi ve koyun sütlerinden yaptıkları peynirleri keçi ve kuzu derilerine basıp mağarada saklıyorlar.
Konya'nın Meram ilçesi Kızılören Mahallesinde bulunan mağaraya Haziran ayı başında mahalleli ve çevre mahallelerden gelenler tarafından yaklaşık 10 tona kadar tulum peyniri getirilerek olgunlaşması için bırakılıyor.
Gelenek asırlardır devam ediyor
Serin ve karanlık ortamda tutulan peynirlerin üzerleri kaya tuzuyla kaplanıp fermente ediliyor. Olgunlaşan peynirlerin üzerindeki tuzun rengi de beyazdan turuncuya dönüşüyor.
Mağarada olgunlaşan peynirler farklı bir lezzete kavuşuyor.
Adeta bir soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda peynir saklama geleneği asırlardır devam ediyor.
Mağaralardaki peynirlerin kokusu ötelere gidince zaman zaman mağaraların davetsiz misafirleri de oluyor.
150 gün kadar mağarada bekletilen peynirler, olgunlaşma mesaisini tamamladıktan sonra düzenlenen şölenle mağaradan çıkartılıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kızılören peynirini Konya gastronomi turizmine kazandırmayı amaçlıyor.
Kilosu 500 TL
Kızılören Mahalle Muhtarı Bekir Konakçı, "geçen yıl kilosu 350 TL'den satılırken bu yıl muhtemelen 500 TL'den satılacak'' dedi.
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