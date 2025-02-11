Konya’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Konya’nın Selçuklu ilçesinde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Esenler mahallesi Yeniyol sokak üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni yapılan inceleme sonucunda belli olacak.
Öte yandan yangında ise yaralının olmadığı öğrenildi.
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