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Konya’da ölümlü kaza! Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Konya’da ölümlü kaza! Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Konya’nın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Süleyman Arslan, hayatını kaybetti.

Şeker fabrikasından emekli Arslan'ın, otomobilini 15 gün önce satın aldığı belirtildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzukuyu- Kutören Mahallesi yolunda meydana geldi.

Araçtan cansız bedeni çıkartıldı!

Kenan Sapa yönetimindeki 42 AA 790 plakalı TIR, karşı yönden gelen Süleyman Arslan yönetimindeki 42 AZB 867 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Arslan, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araç içinde sıkışan Arslan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kondu.

Otomobili 15 gün önce satın almış!

3 çocuk babası Arslan'ın, ilçedeki şeker fabrikasından emekli olduğu ve otomobilini ise 15 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Sapa da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

  • #1 ölü #Ereğli #Konya #TRAFİK KAZASI

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