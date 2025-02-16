Konya’da otomobil yayaya çarptı!

Konya’dan Afyonkarahisar karayolu Ilgın girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Otomobilin çaptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, Ilgın girişi eski hayvan pazarı karşında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı tedavi edilmek üzere Konya'ya sevk edildi.
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