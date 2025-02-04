Konya’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaza saat 20.14 sıralarında Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Levent S. isimli yaya, yolun karşısına geçmek isterken o sırada seyir halindeki otomobil Levent S.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaralı Levent S. ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Levent S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi