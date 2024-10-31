Konya’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemek amacıyla Beyşehir ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.
25 Ekim 2024 tarihinde, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, alınan ihbar üzerine bir şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, ruhsatsız olarak bulundurulan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında, 27 adet dipçiksiz pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği şarjörü, 4 adet av tüfeği fişeği, 230 adet 9x19 mm tabanca fişeği ve 2.250 adet kurusıkı fişeği bulunuyor.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
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