Konya’da sağlık camiasının acı günü! Veteriner hekim son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Cihanbeyli'de toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Kulu ilçe merkezi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir dairenin 1. katında ikamet eden Veteriner Hekim Çelebi Kaplan, önceki gün evinde hayatını kaybetmişti.
"Bugün son yolculuğuna uğurlandı"
Çelebi Kaplan'ın cenazesi Cihanbeyli ilçesine bağlı Atçeken Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atçeken Mahallesi Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, meslektaşları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi