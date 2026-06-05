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KONYA Haberleri

Konya’da sanayide çalışan 2 Ugandalı Müslüman oldu!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da sanayide çalışan 2 Ugandalı Müslüman oldu!
Konya’da sanayide çalışan Uganda uyruklu iki kişi, İslamiyet’i kabul ederek Müslüman oldu. Hristiyan olan Ugandalılar, Kelime-i Şehadet getirerek Muhammet ve Hamza isimlerini aldı.

Konya'da sanayi sektöründe çalışan Uganda vatandaşı iki kişi, Beytü'l-Hikmet İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Ekici'nin gerçekleştirdiği sohbetler ve manevi rehberliği sonucunda İslam dini hakkında bilgi edinerek Müslüman olmaya karar verdi.

Biri Muhammet diğeri ise Hamza adını aldı

Kendi istekleriyle Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul eden Ugandalılar, bu kararlarının ardından yeni isimler seçti. Ugandalılardan biri Muhammet, diğeri ise Hamza adını aldı.

İslamiyet'i seçtikleri için büyük mutluluk yaşadıkları belirtilen Muhammet ve Hamza, yeni hayatlarına Müslüman olarak devam edeceklerini ifade etti.

 

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