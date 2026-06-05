Kravatı çıkardı, sahaya indi: Başkan Altay vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Bahçesi ve çevresinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
Bölgedeki ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşlar da görüş ve beklentilerini paylaşma fırsatı buldu.
VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili talepleri not alırken, şehrin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK YATIRIMLAR SÜRECEK
Millet Bahçesi'nin her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği önemli sosyal yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, Konya'da yaşam kalitesini artıracak yatırımların devam edeceğini ifade etti. Altay, vatandaşlarla buluşmaların önümüzdeki süreçte de süreceğini kaydetti.
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