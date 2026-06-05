Konya seçime gidiyor! Mahalleye bir aday daha

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde muhtarlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Mahalle muhtarı Yaşar Barışık'ın vefatının ardından alınan seçim kararı doğrultusunda mahalle sakinleri, 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık başına giderek yeni muhtarını belirleyecek.

Yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı mahallede seçim atmosferi her geçen gün hareketlenirken, adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen adaylar, projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

ESRA KAPLANOĞLU ADAYLIĞINI DUYURDU

Feritpaşa Mahallesi'nde uzun yıllardır bayan kuaförü olarak hizmet veren Esra Kaplanoğlu, muhtar adaylığını açıkladı. Seçim çalışmalarını sürdüren Kaplanoğlu, hazırlattığı broşürlerde "Hizmet için artık değişim zamanı. Söz değil, çözüm” sloganıyla mahalle sakinlerinden destek istedi.

Kaplanoğlu, göreve seçilmesi halinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek projeleri geliştireceğini ifade etti. Gıda ve yakacak yardımlarının yanı sıra kadınlara yönelik kurslar ve sosyal alanlar oluşturulması, gençler için güvenli etüt merkezleri kurulması gibi projelerini kamuoyuna açıkladı.

MAHALLE İÇİN SOSYAL VE FİZİKİ DÖNÜŞÜM VAATLERİ

Adaylık sürecinde projelerini detaylandıran Kaplanoğlu, sağlık destek günleri düzenlenmesi, gönüllü dayanışma ağlarının oluşturulması ve mahallede sosyal yardımlaşmanın güçlendirilmesi hedeflerini paylaştı.

Bunun yanı sıra parkların bakım ve temizliğinin artırılması, sokak aydınlatmalarının güçlendirilmesi, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması, yeşil alanların korunması ve mahalleye ATM kazandırılması da vaatleri arasında yer aldı.

HÜDAVERDİ AYAŞ'TAN "YENİ BİR NEFES” MESAJI

Seçim yarışında dikkat çeken isimlerden biri de Hüdaverdi Ayaş oldu. Hazırladığı afişlerle adaylığını duyuran Ayaş, "Feritpaşa Mahallesi'ne yeni bir nefes” sloganıyla mahalle sakinlerinin karşısına çıktı.

48 yıldır mahallede yaşadığını belirten Ayaş, şeffaf ve ulaşılabilir bir muhtarlık anlayışı benimseyeceğini vurguladı. Mahalle halkıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını ifade eden Ayaş, daha temiz, düzenli ve güvenli bir Feritpaşa hedeflediklerini söyledi.

SEÇİM YARIŞI GİDEREK KIZIŞIYOR

Feritpaşa Mahallesi'nde daha önce Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu da muhtar adaylığını açıklamıştı. Yeni adayların yarışa katılmasıyla birlikte seçim süreci daha da hareketlenirken, adayların saha çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde mahallede rekabetin artması beklenirken, gözler Feritpaşa Mahallesi sakinlerinin sandıkta vereceği karara çevrildi.

(Meltem Aslan)