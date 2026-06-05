Konya’da hastalık tespit edildi! Kontrollerinizi yapın uyarısı geldi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte tarım arazilerinde fungal hastalıkların görülmeye başladığını duyurarak üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

ARAZİ KONTROLLERİNDE HASTALIK TESPİT EDİLDİ

İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, sıcaklık artışına bağlı olarak bazı ekili alanlarda fungal hastalık belirtilerine rastlandığı bildirildi.

VERİM VE REKOLTE KAYBI RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, hastalıkların zamanında kontrol altına alınmaması durumunda verim ve rekolte kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ÜRETİCİLERE DÜZENLİ TAKİP ÇAĞRISI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalık belirtileri görülen alanlarda teknik personelin önerileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Üreticilerin, uygun bitki koruma ürünleri kullanarak gerekli mücadeleyi zamanında yapmalarının ürün kayıplarının önüne geçeceği ifade edildi.

MÜDÜRLÜKTEN TEKNİK DESTEK VURGUSU

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin karşılaştıkları sorunlarda il ve ilçe müdürlüklerinden teknik destek alabileceklerini hatırlatarak, bitki sağlığının korunması için sahadaki takip çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

FUNGAL HASTALIKLAR NEDİR?

Fungal hastalıklar, bitkilerde mantar kaynaklı etmenlerin neden olduğu hastalıklardır. Genellikle sıcaklık ve nem oranının yükseldiği dönemlerde daha hızlı yayılırlar. Bu hastalıklar; yapraklarda lekelenme, sararma, kuruma, kök çürüklüğü, gövdede bozulma ve ürün kalitesinde düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Tarım alanlarında sık görülen fungal hastalıklar arasında külleme, pas hastalıkları, septorya, kök ve boğaz çürüklükleri yer alır. Zamanında müdahale edilmediğinde ürün kayıplarına yol açabilen bu hastalıklarla mücadelede düzenli tarla kontrolleri, doğru sulama uygulamaları ve uzman tavsiyesiyle kullanılan bitki koruma ürünleri büyük önem taşımaktadır.

(Bekir Turan)