Konya’da 1,5 yaşındaki bebek 3 metre yüksekten düştü!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda, evlerinin penceresinden düşen 17 aylık kız çocuğu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.
Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 aylık A.Z.K. isimli kız çocuğu, evlerinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.
YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Acil serviste tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. A.Z.K., ileri tetkik ve tedavi için Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Jandarma ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.
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