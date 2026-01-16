GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da sezonun ilk sınavı başladı! Milli takım kadrosu belli olacak

Konya'da sezonun ilk sınavı başladı! Milli takım kadrosu belli olacak
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası başladı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 32 kulüpten 547 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yarışlar yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, 279 erkek ve 268 kadın sporcunun şampiyonaya katıldığını söyledi.

Şampiyonanın sezonun ilk turnuvası olduğunu anlatan Sağlam, "Sporcuların yanı sıra hakemlerimiz de sezonun ilk sınavını verecek, umarım kazasız bir turnuva geçiririz." dedi.

Kadir Sağlam, milli takıma seçilecek sporcuların da şampiyona sonunda belli olacağını dile getirdi.

Organizasyon, 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

