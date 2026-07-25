Konya’da tırlar çarpıştı:1 sürücü yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki tırın karıştığı trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi.
AYNI YÖNDE GİDEN TIRA ARKADAN ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, K.Ç. yönetimindeki 42 AJA 714 plakalı çekici ve buna bağlı 42 AIL 847 plakalı römork, Konya istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen A.B.C. idaresindeki 42 Z 5950 plakalı çekici ile buna bağlı 34 JC 9939 plakalı römorkun arka kısmına çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 42 Z 5950 plakalı çekicinin sürücüsü A.B.C. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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