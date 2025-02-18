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Konya’da yeni hak sahipleri 20 Şubat’ta belli oluyor

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Konya’da yeni hak sahipleri 20 Şubat’ta belli oluyor
Karatay Belediyesi’nin vatandaşlara doğayla iç içe olma imkanı sunduğu Hobi Bahçelerinde yeni hak sahipleri 20 Şubat Perşembe günü belli olacak. Hak sahipleri noter huzurunda canlı yayınlanacak kura çekimi ile belirlenecek.

Vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçeleri'nde hak sahipleri belli oluyor. 

YENİ HAK SAHİPLERİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENECEK

Hobi Bahçelerinin yeni hak sahipleri 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 09:00'da Karatay Belediyesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile belirlenecek. Vatandaşların takip edebilmesi adına çekiliş, Karatay Belediyesi'nin resmi YouTube kanalından canlı yayın ile izlenebilecek

VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirterek hobi bahçesi projesinin de bunun en güzel örneklerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca,

"Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızın stres atabileceği, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebilecekleri Hobi Bahçelerinde doğayla iç içe olma imkânı sunuyoruz. Hemşehrilerimiz Hobi Bahçelerimize büyük bir teverccüh gösteriyor. Duyuruya çıkar çıkmaz da yoğun bir başvuru yapıldı. Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçelerimizin yeni hak sahiplerini Perşembe Günü belirleyeceğiz. Noter huzurunda yapacağımız çekilişi vatandaşlarımız canlı olarak Youtube kanalımızdan takip edebilecekler. Karatay Belediyesi olarak daha birçok proje ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Bülten

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