Konya’da yürümekte zorluk çeken hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası çıktı
Konya’da yürümekte zorluk çeken ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası çıkarıldı.
Yasin Ece'nin (29) 4 ay önce yürürken batan çivi nedeniyle ayağında şişme oluştu.
Zamanla yürümekte zorluk çeken Ece'nin Farabi Hastanesi'nde yapılan kontrolünde, ayağındaki yarada çiviyle girdiği tespit edilen terlik parçası tespit edildi.
Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, mesleğimi yapamadım." dedi.
Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastaya yapılan tetkik ve muayenelerin ardından yara içerisinde bir cisim olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.
Ameliyata alınan hastanın ayağındaki yara içinde terlik parçaları bulduklarını anlatan Arazi, "Bu parçaları çıkardıktan sonra hastamızın şikayetleri azaldı. Bu tip yaralanmalarda o bölgeye yabancı bir cisim girebilir. Vücudumuz bunlara karşı hassastır. Hastamız 4 ayın ardından tamamen sağlığına kavuştu ve yarası iyileşti." diye konuştu.
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