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Konya’da Ziraat Bankası Müşterilerine Karşılıksız 2.500 TL Yatıyor

Konya’da Ziraat Bankası Müşterilerine Karşılıksız 2.500 TL Yatıyor
Konya’da Ziraat Bankası müşterilerin hesaplarına karşılıksız 2.500 TL yatıyor. Bankalar kış aylarında promosyonlar ile müşteri kazanmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası, yeni kredi kartı müşterilerine yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. 2 Aralık 2024 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, ilk kez Bankkart kredi kartı alan müşterilere 2.500 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya, Konya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki müşterileri kapsıyor.

Kimler Yararlanabilir?

Kampanya, 1 Aralık 2024 - 28 Şubat 2025 arasında ilk kez Bankkart kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan müşterilere açık. Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi kartı alıp iptal edenlerin, başvurudan en az 90 gün önce kartı iptal ettirmiş olması gerekiyor.

2.500 TL Nasıl Kazanılır? 

Bankkart kredi kartı ile Bankkart POS'lu üye işyerlerinde yapılacak 1.000 TL ve üzeri her alışverişte 250 TL Bankkart Lira anında hesaba yüklenecek. Toplamda 10 alışverişle maksimum 2.500 TL kazanılabilecek.

2.500 TL Kazanma Şartları

  • Aynı işyerinden aynı gün yapılan işlemlerden sadece ilki geçerli.
  • Kazanılan Bankkart Liralar, kartın 365 gün iptal edilmemesi şartıyla kalıcı olacak. İptal durumunda tutar geri alınacak.
  • Kampanya, Bankkart Başak, Genç, Business ve Ücretsiz ürünlerinde geçerli değil.
  • Kuyumculuk sektörü ve fatura ödemeleri kampanya dışında.

Nasıl Katılırım?

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılması ve alışveriş öncesinde katılımın onaylanması gerekiyor. Kredi kartı başvuruları; Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden gerçekleştirilebiliyor.

Bankkart Lira Nedir?

Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart'ın anlaşmalı üye işyerlerinde nakit yerine kullanılabiliyor veya kredi kartı ekstresi ödemelerinde değerlendirilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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