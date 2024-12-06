Konya’daki Tropikal bahçede 10 bin kelebek Şebiarus’ta kozasından çıkacak

​Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen Şebiarus etkinliklerine gelenlerin ziyaret etmesi için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ne 10 bin kelebek kozası yerleştirildi.

Bahçede, 7-17 Aralık'ta yapılacak anma törenleri için kente gelenler, kelebeklerin ilk kanat çırpışlarını izleme fırsatı bulacak.

Normal zamanların yaklaşık üç katı olan yaklaşık 30 bin kelebeğin yer aldığı bahçe, ziyaretçilerine yoğun gözlem yapabilecekleri ortam sunacak.

- Törenlere özel hazırlık yapıldı

Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Şebiarus törenleri için hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını söyledi.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı günlerde bahçenin de uğrak yerler arasında olduğunu vurgulayan Tuş, şöyle konuştu:

"Ziyaretçilerimiz için güzel anıların yaşanacağı bahçemize bir gün içinde koza olarak da bilinen 10 bin pupayı getirdik. Normal zamanda da kelebekler pupa ile geliyor ancak bu sefer sayı oldukça fazla. Ziyaretçilerimiz bu sayede kelebeğin doğumuna da şahitlik etme imkanı bulabilecek. Her Şebiarus'ta bahçemizde zaten kelebek sayısı artırılıyordu. Bu sene ek olarak pupa aşamasını da yoğun olarak getirerek, kelebeklerin doğum sürecini görme ihtimalini artırmış olduk. Normal şartlarda tırtıl pupasını ağaçların arasına, dallara ve yapraklara saklıyor. Ancak bahçemizde bu pupalar özel dolaplara, yerleştirilerek muhafaza ediliyor. Bu şekilde ziyaretçilerimizin bu ana çok daha kolay şahitlik etmelerini amaçlıyoruz."

- Dolapların içine özenle yerleştirildi

Tuş, pupaları dolapların içine özel çubuklarla yerleştirdiklerini belirterek, "Ziyaretçilerimizin pupa koyduğumuz bu dolaplara çok daha dikkatli bakmalarını istiyoruz. Doğum anına şahitlik etme fırsatıyla bir kelebeğin ilk kanat çırpışını görme imkanına sahip olabilirler." ifadesini kullandı.

Bahçenin çok özel ısı ve nem şartlarına sahip olduğuna dikkati çeken Tuş, 2 bin metre kare alanıyla Avrupa'nın en büyük kelebek bahçesi olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Müzenin ilk kısmının kelebeğin yaşam döngüsünün anlatıldığı alan olduğunu anlatan Tuş, "Bu alanın ardından özellikle küçük ziyaretçilerimizin çok sevdiği animasyon gösterimiz olacak. Yine dünya üzerinde bulunan kelebeklerin en uç örneklerinin yer aldığı sınıflandırma alanını gezebilecekler. Böcek köyünde ise kelebekler dışında beş ayrı takımda böceğin en nadide örneklerini görülebileceği alana çıkacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA