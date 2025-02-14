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Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Konya’nın bazı ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Selçuklu, Karatay ve Meram başta olmak üzere, birçok ilçede planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Vatandaşlar, 14 Şubat’ta hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Konya’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya’ya elektrik ne zaman gelecek?

Konya'daki elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürerken, Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat günü Konya'nın farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Peki, Konya'ya elektrikler ne zaman gelecek?  İşte detaylar.

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, MEDAŞ tarafından yayınlanan kesinti listesine göz atabilir. Konya'da hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceğini öğrenmek için MEDAŞ'ın resmi internet sitesinden KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp sorgulama yapılabilir. Bulunduğunuz bölgedeki kesinti süresi ve saatleriyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.

KARATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.02.2025 11:00 - 14.02.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA  KARATAY             FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ           10408 Sokak

MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.02.2025 10:00 - 14.02.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       BEYAZİZADE Sokak         

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       EBUSSUUDEFENDİ Caddesi         

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       ESKİ MERAM Caddesi     

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       İLTEKİN Sokak   

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       MAARİF Sokak  

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       MERASİM Sokak              

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       MERCANLI Sokak            

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       SAPANCA Sokak

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       SELEK Sokak      

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       SIĞIRCIK Sokak 

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       TANGÜÇ Sokak 

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       TEYESSÜR Sokak             

KONYA  MERAM               HAVZAN MAHALLESİ       YENİSANTRALELEKTRİK Caddesi

SELÇUKLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

14.02.2025 09:00 - 14.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        AKDENİZ Sokak 

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        AKKÖPRÜ Sokak              

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        ALTUĞ Sokak    

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        ATASEVEN Caddesi         

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        BATMAN Sokak

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        ÇAYÜSTÜ Sokak              

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        DEMİRHAN Caddesi       

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        GAYRETLİ Sokak              

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        HASBEYOĞLU Sokak       

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        İZNİK Sokak       

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        KALABA Sokak   

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        KAYAGEÇİT Sokak           

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        KAYISILI Sokak  

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        KESTANELİK Sokak          

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        KIZILELMA Sokak            

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        MESLEK Sokak  

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        METE Sokak      

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        NİLÜFER Sokak 

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        TAHRAN Caddesi             

KONYA  SELÇUKLU           AYDINLIKEVLER MAHALLESİ        TEMSİLİ Sokak  

KONYA  SELÇUKLU           HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ             AKDENİZ Sokak 

KONYA  SELÇUKLU           HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ             TEMSİLİ Sokak  

KONYA  SELÇUKLU           MEHMET AKİF MAHALLESİ           HADİMİ Caddesi              

14.02.2025 10:00 - 14.02.2025 14:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile

KONYA  SELÇUKLU           SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ            ÇAKABEY Caddesi           

KONYA  SELÇUKLU           SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ            ENBİYA SOKAK Sokak     

KONYA  SELÇUKLU           SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ            KAHRAMANLAR Caddesi              

14.02.2025 14:00 - 14.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              ARAPSARNIÇ Sokak        

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              BALİBEŞE Sokak

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              GÜNYOL Sokak 

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              KÖPÜKLÜ Sokak              

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              MUSTAFA DAĞISTANLI Caddesi  

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              SOFA Sokak       

KONYA  SELÇUKLU           HOCACİHAN MAHALLESİ              YIKIKMESCİT Sokak

Kaynak: Haber Merkezi

  • #elektrik kesintisi #konya #medaş

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