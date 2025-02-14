Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Konya’nın bazı ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Selçuklu, Karatay ve Meram başta olmak üzere, birçok ilçede planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Vatandaşlar, 14 Şubat’ta hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Konya’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya’ya elektrik ne zaman gelecek?

Konya'daki elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürerken, Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat günü Konya'nın farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Peki, Konya'ya elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar. KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, MEDAŞ tarafından yayınlanan kesinti listesine göz atabilir. Konya'da hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceğini öğrenmek için MEDAŞ'ın resmi internet sitesinden KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp sorgulama yapılabilir. Bulunduğunuz bölgedeki kesinti süresi ve saatleriyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için resmi duyuruları takip edebilirsiniz. KARATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14.02.2025 11:00 - 14.02.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10408 Sokak MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14.02.2025 10:00 - 14.02.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ BEYAZİZADE Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ EBUSSUUDEFENDİ Caddesi KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ ESKİ MERAM Caddesi KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ İLTEKİN Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ MAARİF Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ MERASİM Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ MERCANLI Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ SAPANCA Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ SELEK Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ SIĞIRCIK Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ TANGÜÇ Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ TEYESSÜR Sokak KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ YENİSANTRALELEKTRİK Caddesi SELÇUKLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14.02.2025 09:00 - 14.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ AKDENİZ Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ AKKÖPRÜ Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ALTUĞ Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ATASEVEN Caddesi KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ BATMAN Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ÇAYÜSTÜ Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ GAYRETLİ Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ HASBEYOĞLU Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ İZNİK Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KALABA Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KAYAGEÇİT Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KAYISILI Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KESTANELİK Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KIZILELMA Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ MESLEK Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ METE Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ NİLÜFER Sokak KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ TAHRAN Caddesi KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ TEMSİLİ Sokak KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKDENİZ Sokak KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ TEMSİLİ Sokak KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HADİMİ Caddesi 14.02.2025 10:00 - 14.02.2025 14:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile KONYA SELÇUKLU SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ ÇAKABEY Caddesi KONYA SELÇUKLU SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ ENBİYA SOKAK Sokak KONYA SELÇUKLU SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ KAHRAMANLAR Caddesi 14.02.2025 14:00 - 14.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ ARAPSARNIÇ Sokak KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ BALİBEŞE Sokak KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ GÜNYOL Sokak KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ KÖPÜKLÜ Sokak KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ MUSTAFA DAĞISTANLI Caddesi KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ SOFA Sokak KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ YIKIKMESCİT Sokak Kaynak: Haber Merkezi

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