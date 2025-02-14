Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Konya'daki elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürerken, Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat günü Konya'nın farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Peki, Konya'ya elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar.
KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, MEDAŞ tarafından yayınlanan kesinti listesine göz atabilir. Konya'da hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceğini öğrenmek için MEDAŞ'ın resmi internet sitesinden KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp sorgulama yapılabilir. Bulunduğunuz bölgedeki kesinti süresi ve saatleriyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.
KARATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.02.2025 11:00 - 14.02.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10408 Sokak
MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.02.2025 10:00 - 14.02.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ BEYAZİZADE Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ EBUSSUUDEFENDİ Caddesi
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ ESKİ MERAM Caddesi
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ İLTEKİN Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ MAARİF Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ MERASİM Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ MERCANLI Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ SAPANCA Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ SELEK Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ SIĞIRCIK Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ TANGÜÇ Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ TEYESSÜR Sokak
KONYA MERAM HAVZAN MAHALLESİ YENİSANTRALELEKTRİK Caddesi
SELÇUKLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
14.02.2025 09:00 - 14.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ AKDENİZ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ AKKÖPRÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ALTUĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ATASEVEN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ BATMAN Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ÇAYÜSTÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ GAYRETLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ HASBEYOĞLU Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ İZNİK Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KALABA Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KAYAGEÇİT Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KAYISILI Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KESTANELİK Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ KIZILELMA Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ MESLEK Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ METE Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ NİLÜFER Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ TAHRAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ TEMSİLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKDENİZ Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ TEMSİLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
14.02.2025 10:00 - 14.02.2025 14:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
KONYA SELÇUKLU SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ ÇAKABEY Caddesi
KONYA SELÇUKLU SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ ENBİYA SOKAK Sokak
KONYA SELÇUKLU SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ KAHRAMANLAR Caddesi
14.02.2025 14:00 - 14.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ ARAPSARNIÇ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ BALİBEŞE Sokak
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ GÜNYOL Sokak
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ KÖPÜKLÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ MUSTAFA DAĞISTANLI Caddesi
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ SOFA Sokak
KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MAHALLESİ YIKIKMESCİT Sokak
Kaynak: Haber Merkezi