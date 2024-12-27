Konya’nın bu ilçesini dolu vurdu! Her yer beyaza büründü
Konya’nın Kulu ilçesinde sağanak yağış beraberinde dolu yağışı getirdi. Yağan dolu hayrete düşürdü.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı 45 km uzaklıkta bulunan Güzelyayla Mahallesi'nde yaklaşık 40 dakika süren ve görülen dolu yağışı mahalleyi adeta beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları, yollar, sokaklar, bahçeler ve ekili tarım arazileri beyaza tamamen büründü.
'Ulaşım aksadı, sürücüler ilerleyemedi'
Dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı.
Görülen dolu yağışı sonrası su birikintileri oluştu.
Dolu yağışının çok etkili olduğunu belirten Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Necmettin Koyuncu, " Mahallemizde bir anda başlayan dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının kalınlığı 10 cm buldu. Ardından sağanak yağmura döndü. Mahallemiz tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Yıllardır ilk defa böyle bir yağış ile karşı karşıya kaldık. Üstelik Aralık ayının son günlerinde yaşandı. Yağışın tarım arazilerine faydalı olacağını düşünüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Tabi bu yağış karşısında mahalleli olarak şaşırdık."
Sağanak yağmur mahallede belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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