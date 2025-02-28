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KONYA SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2025 | Konya’da sahur saati kaçta, imsak vakti ezan ne zaman okunacak? Konya Ramazan İmsakiyesi 2025

KONYA SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2025 | Konya’da sahur saati kaçta, imsak vakti ezan ne zaman okunacak? Konya Ramazan İmsakiyesi 2025
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, 2025 yılı için Konya’da bugün iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte, Konya’nın 2025 Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruç tutan vatandaşlar iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saatleri belli oldu.

Peki, bugün Konya'da sahur ve iftar saatleri ne zaman? Konya'da imsak vakti hangi saate denk geliyor? İşte 2025 yılı için Konya Ramazan İmsakiyesi...

Konya'da Ramazan İmsakiyesi 2025

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, 2025 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Vatandaşlar, Konya'da iftara ne kadar kaldığını, bugün iftar saatinin kaçta olduğunu ve Konya için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte, bu soruların yanıtları…

KONYA İMSAKİYE 2025: Konya İMSAK VAKTİ – SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşmış olduğu verilere göre 1 Mart 2025 Konya imsak vakti yani sahur saati 05.55 olacak. Bu saat itibariyle oruca başlayacak olan kişiler akşam iftar vakti ile beraber oruçlarını açacaklar.

KONYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün il genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 18.50 iftar yapacaklar. Ramazan ayı 29 gün boyunca devam edecek ve her gün iftar vakitleri ile sahur saatleri güncellenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Diyanet'in açıkladığı takvime göre Konya imsakiye şu şekilde:

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #KONYA SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2025

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