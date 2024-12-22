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Konya’ya yağışlı hava uyarısı! Kar ve yağmur geliyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’ya yağışlı hava uyarısı! Kar ve yağmur geliyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji’den alınan verilere göre, Konya ve çevresinde yeni hafta itibarıyla yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Konya’ya ne zaman kar yağacak, Konya’da yağış var mı? İşte Konya’da 5 günlük hava durumu

Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere toplam 31 ilçede yağmur ve kar yağışının bir arada görüleceği tahmin ediliyor. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

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KONYA'YA KAR GELİYOR

Meteoroloji'den alınan güncel verilere göre, Konya yeni haftayla birlikte yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak?  23 Aralık Pazartesi günü başlayan yağmurlu hava, hafta boyunca birçok ilçede etkisini sürdürecek. Özellikle 25 Aralık Çarşamba günü bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, bu kar yağışının 26 Aralık Perşembe ve 27 Aralık Cuma günleri de devam edeceği öngörülüyor.

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KONYALILAR DİKKAT! 

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

25 Aralık Çarşamba

HAZIRLIKLI OLUN

Uzmanlar, yağışlı havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını tavsiye ediyor. Yağmurlu ve karlı havalarda açık alanda uzun süre bulunmamak, araç kullanırken hız sınırlarına ve yol koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca, soğuk havalara karşı sıcak giyinmek ve evlerin ısıtma sistemlerini kontrol etmek önem taşıyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°

24 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

25 Aralık 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(MELTEM GÜRBÜZ)

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