Konyalı kadınlar üretiyor kadınlar kazanıyor! Yeni projeler üretilmeye devam edecek

Karatay Belediyesi, tarımsal üretimin önünü açmanın yanında, bugüne kadar bu sürece kadınları da dahil eden birçok önemli projeye imza attı. Bu kapsamda Karatay Lavanta Bahçesi ile Karatay Gül Parkı’ndan elde edilen Lavanta ve Güller, “Atölye Karatay”da kadınların ellerinde el emeğiyle birer katma değere ve ekonomik değer dönüşüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Üretime güç katan ve bu yolda alın terlerini döken tüm kadın çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın emeğini her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da görünür kılan Karatay Belediyesi, kadın emeğini destekleyen projeleriyle kadınların üretime katılmasına ve istihdamına katkı sağlıyor.

BİTKİLER DOĞAL İÇERİKLERLE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULUYOR

Karatay Lavanta Bahçesi ve Karatay Gül Parkı'ndan elde edilen Lavanta ve Güller, kadınların emeğiyle katma değere dönüşüyor.

Bu kapsamda hizmet veren Atölye Karatay, sürdürülebilir üretim anlayışıyla doğaya uygun ve çevre dostu bir üretim modelini kadınların öncülüğünde sürdürüyor. Karatay'ın bahçelerinde yetişen lavanta ve güller, Atölye Karatay'da kadınların öncülüğünde büyük bir emekle işleniyor. Doğal bitkilerden elde edilen özler, sağlık açısından faydalı sabun, krem ve kolonya gibi kişisel bakım ürünlerine dönüştürülüyor. Tüm bu ürünler, kimyasal katkı parçalarından uzak, tamamen doğal içeriklerle üretiliyor.

BAHÇEDE BAŞLAYAN YOLCULUK ATÖLYE KARATAY'DA ÜRETİME VE KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

"Atölye Karatay” projesini değerlendiren Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, çalışmaların çok güzel bir şekilde ilerlediğini ifade ederek; tarlada başlayan yolculuğun, kadınların elinde işlenerek kadın istihdamına ve tarımsal üretime yeni bir soluk getirdiğini aktardı.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün de kendileri için bu bağlamda önemli bir anlam taşımaya başladığına vurgu yapan Fazilet Koçyiğit;

"Atölye Karatay 2 yıla yakın bir zamandır ilçemizdeki Karatay Lavanta Bahçeleri ve Gül Parkımızdan elde edilen ürünlerin kadın el emeğiyle üretime dönüştürdüğü bir atölyedir. Atölyemizde kadın çiftçilerimizin de emeklerinin olduğu lavanta ve gül ürünlerini burada yine kadınlarımızla tamamen el emeğiyle doğal ürünler üretiyoruz. Burada da kadın çiftçilerimizi desteklemiş oluyoruz. Lavanta ve güller hem görsel olarak ayrı ayrı bir güzellik katarken hem de sağlık açısından çok sayıda kullanışlı olan bir bitkidir. Atölyemizde; mum, sabun, krem, kolonya üretiyoruz. Bu ürünler güzel kokusuyla dikkat çekerken, cilt bakımında önemli bir rol oynuyor. Tüm bunlarla kadın çiftçilerimizi ve üreticilerimizi destekleyerek kadınlarımızın hem meslek öğrenmelerine hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek oluyoruz. Bu vesileyle 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyorum ve bizlere her zaman destek olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

KADINLARIMIZ İÇİN YENİ PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayarak hayatın her alanında var olmaları için her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Hasan Kılca şunları dile getirdi;

"Belediye olarak hayata geçirdiğimiz pek çok projede toplumumuzun tüm kesimlerini önemsiyoruz. Kadınlarımızı da bu sürece dahil ettiğimiz yatırım ile hizmetlerimiz oldu. Bu bağlamda kadın çiftçileri ve üreticileri destekleyerek onların varlığını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Atölye Karatay da bu projelerimizden biri. Burada kadınlarımız, hem toprakta hem de üretim aşamasında yer alarak ekonomik kazanımlarını sağlıyorlar. İlçemize kazandırdığımız Karatay Lavanta ve Gül Parkımızın verimliliğini ve artan bereketini birçok alanda görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu düşüncelerle 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de kutluyorum. Karatay Belediyesi olarak kadınlarımıza, ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi