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Kulu’da 7 bin 600 öğrenci karne aldı

Kulu’da 7 bin 600 öğrenci karne aldı
Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 600 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Kulu Yavuz Selim İlkokulu'nda protokol üyelerinin de katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, protokol mensupları, idareciler ve öğretmenler katıldı.

İlçe genelinde 60 okulda eğitim ve öğretim gören toplam 7 bin 600 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kaynak: İHA

  • #Konya #Kulu #Karne günü

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