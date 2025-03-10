Kulu’da Ramazan ayına özel etkinlik!

Kulu Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.
Kulu Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikler, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, AK Parti İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan ve her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Çocuklar ve aileleri, kültürel miras olan Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyaloglarını ilgiyle takip ederken, palyaçoların renkli gösterileri de özellikle minik misafirlerden tam not aldı.
Yarışmalar, yüz boyama ve interaktif etkinlikler ise hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşattı. Yarışmalar sonucunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmanın yanı sıra vatandaş ve çocuklara sosyal, kültürel anlamda güzel anılar bırakmayı amaçladıklarını belirtti. Sertdemir, etkinliklerin ilerleyen zamanlarda farklı organizasyonlarla devam edeceğini kaydetti.
Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Sertdemir, gösteri ekibine teşekkür ederek, plaket takdim etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”