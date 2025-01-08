Meram Belediyesi 5. kort tenis turnuvası başlıyor!

Meram Belediyesinin geleneksel hale gelen kort tenis turnuvası, 14 Ocak’ta başlıyor. Spor tutkunlarının heyecanla beklediği turnuva için kayıtlar 12 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 18 yaş üstü tüm tenis sporcularını beşincisi gerçekleştirilecek turnuvaya katılmaya, spor tutkunlarını da keyifli ve rekabet dolu karşılaşmaları izlemeye davet etti.

Meram Belediyesinin geleneksel hale gelen kort tenis turnuvasının 5.'si 14 Ocak'ta başlıyor. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci 8 Ocak Çarşamba günü başladı. 12 Ocak Pazar günü sona erecek turnuvanın kayıtları Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde yapılacak. KAYITLARI 12 OCAK'TA SON BULACAK TURNUVADA MÜSABAKALAR 14 OCAK'TA BAŞLIYOR! Meram Belediyesi tarafından genel anlamda sporu sevdirmek özel olarak da tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak ve sporcuların dostluk ve centilmenlik duygularını pekiştirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen turnuvaya 18 yaş ve üzeri erkekler (2007 doğumlular ve üzeri) ve 18 yaş ve üzeri kadınlar (2007 doğumlular ve üzeri) katılabilecek. Meram Belediyesi Aşkan Muhammed Yürükuslu Spor Merkezinde oynanacak karşılaşmalar 14 Ocak Salı günü başlayacak ve 26 Ocak 2025 Pazar günü final maçları ile son bulacak. Turnuvada maçlar, tek devreli eleme fikstürü ile ve 3 set üzerinden oynanacak. Setlerin eşitliği durumunda 3. set süper tie-break (10 puan) olarak uygulanacak. Turnuva sonunda ilk üçe giren sporcular Meram Belediyesi tarafından ödüllendirilecek. BAŞKAN KAVUŞ; "SAĞLIKLI BİR GENÇLİK VE GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN BİZ HEP BURADAYIZ” Her yıl yoğun ilgi gören turnuvada sporcuların hem yeteneklerini sergileme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı bulduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tenis sporcularını turnuvaya katılmaya, spor tutkunlarını da keyifli ve rekabet dolu karşılaşmaları izlemeye davet etti. Kort Tenit Turnuvasının, Meram Belediyesinin geleneksel hale getirdiği etkinliklerden biri olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Gençlere spor sevgisini aşılamanın mutlu bir geleceğin anahtarı olduğu düşüncesiyle bu alanda pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Spor, sağlıklı olmanın yanı sıra aynı zamanda zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim için de vazgeçilmez bir araçtır. Meram Belediyesi olarak gençlerimiz ve geleceğimiz için bu aracı en etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek, sağlıklı bir gençlik ve güçlü bir gelecek için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Kaynak: Haber Merkezi

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