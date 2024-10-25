GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Mesnevi’de adı geçen 12 esans obruk manzaralı otelin koku müzesinde sergileniyor

Mesnevi’de adı geçen 12 esans obruk manzaralı otelin koku müzesinde sergileniyor
Konya’nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu’nun yanı başında hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli’nde oluşturulan Koku Müzesi’nde Mesnevi’de adı geçen 12 esans yer alıyor.

Karatay Belediyesince 3 yıl süren restorasyonun ardından müze otele dönüştürülen Obruk Kervansaray Müze Oteli, obruk manzarasının yanı sıra tarihi eşyalarıyla da dikkati çekiyor.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı'nının açık avlu alanında iki bölüme koku müzesi açıldı.

- "Her birisinin bize kattığı duygu farklı"

Otelde rehberi Ayşenur Şahin, sergilenen kokuların anıları canlandırdığını söyledi.

Tarihi kokuların muhafaza edildiğini ve tanıtıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Müzede 12 farklı koku yer alıyor. Bunlar, Mevlana Celaleddini Rumi'nin Mesnevi eserindeki geçen kokulardır. Gül, amber, misk, ekmek, kekik ve yasemin gibi kokular var. Her birisinin bize kattığı duygu farklı. Gül ve yasemin kokusunu aldığınız zaman doğanın temiz ruhunu hissediyorsunuz. Ekmek, kekik, limon kokusu da içimizdeki huzurumuzu ve samimiyetimizi yansıtıyor. Onun haricinde mistik kokularımız da var. Amber ve misk gibi. Bunlar da ruhani olarak dinlendirme sağlıyor."

- Kokuların tanıtımı yapılıyor

Şahin, herkesin kervansaraydan mutlu ayrıldığını vurgulayarak, "Müze, misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Geçmişte kokunun üretildiği eşyalar da sergileniyor. Burada kokuyu tanıtıyoruz. İkinci yerdeki koku tat alanında, o kokuları aldıktan sonra çok mutlu ve huzurlu oluyorlar. Yabancı misafirlerin ekmek kokusu dikkatini çekiyor. Ziyaretçilerimiz, kokuların anlamını, hangi dönemlerde, ne amaçlı kullanıldığını soruyor." ifadesini kullandı.

 

Kaynak: AA

  • #koku müzesi #Konya #Obruk Kervansaray Müze Oteli

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER