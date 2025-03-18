Meteoroloji’den Konya’ya yeni uyarı! Bu 2 güne dikkat! Kar ve sağanak geliyor | İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da Bugün Yağış Bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, 18 Mart Salı (bugün) Konya'da yağış etkili olacak. Yağışın, kış mevsiminin etkilerini gösterdiği bu dönemde soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar yağışının habercisi olduğu ifade ediliyor.

Konya'da Kar Var mı?

Konya'da kar var mıi Konya'da bugün kar bekleniyor mu diyenler için; Bugün, şehir genelinde yağmur bekleniyor. Ancak, 19 Mart Çarşamba ve 20 Mart Perşembe günlerinde kar yağışı etki gösterecek.

Konya'ya Kar Yağacak mı?

Konya ve çevresinde 19 ve 20 Mart tarihlerinde kar yağışı etkili olacak. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu da kar yağışının daha etkili olacağına işaret ediyor.

Soğuk Hava Dalgası ve Sıcaklıklar

Konya'da soğuk hava dalgasının etkisiyle gece hava sıcaklıkları 20 Mart Perşembe ve 22 Mart Cumartesi günleri -10 ila -13 dereceyi bulacak. Bu durum, özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde kar birikintilerinin oluşmasına yol açabilir. Konya ve ilçelerinde, karla kaplı yollar ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, Konya'da ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların, bu tür olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerektiğinde kar lastiği kullanmaları önem taşıyor. Ayrıca, soğuk havaya karşı da tedbirli olmak gerekecek.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°

Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

20 Mart 2025 Perşembe Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

21 Mart 2025 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°

22 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)