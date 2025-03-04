Meteoroloji verileri güncelledi! Konya’da sıcaklık artıyor: Termometreler 10 derece birden değişiyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Konya İçin Güncel Verileri Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Yağış Bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Konya’da hava sıcaklığı artıyor. İşte Konya’da 5 günlük hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 5 Mart Çarşamba gününden 9 Mart Pazar gününe kadar Konya ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve hafta sonu adeta bahar havası yaşanacağı öngörülüyor.

Hava Sıcaklıkları Nasıl Değişecek?

Konya'da sıcaklıklar, geçtiğimiz haftaya kıyasla 10 derece birden artacak. Son günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, sıcaklık değerleri giderek yükselmeye devam edecek.

İşte 5 günlük hava durumu tahmini:

5 Mart 2025 Çarşamba – Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°C

6 Mart 2025 Perşembe – Az Bulutlu, sıcaklık 12°C

7 Mart 2025 Cuma – Az Bulutlu, sıcaklık 14°C

8 Mart 2025 Cumartesi – Az Bulutlu, sıcaklık 15°C

9 Mart 2025 Pazar – Az Bulutlu, sıcaklık 17°C

Konya'da Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık değerleri daha da yükselerek 17 dereceye kadar çıkacak. Güneşli ve az bulutlu havanın etkili olacağı bu günlerde, Konya'da baharın ilk belirtileri hissedilecek. Uzmanlar, sıcaklık değişimine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Hafta Sonu Planı Yapacaklar İçin Öneriler

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir hafta sonu bekleniyor. Ancak sıcaklık değişimlerine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olunması öneriliyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°

6 Mart 2025 Perşembe Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°

7 Mart 2025 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°

8 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi