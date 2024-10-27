Pelen markası Konya’nın turizmine çok önemli bir katkı sunacak!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Pelen’de yöresel ürünlerin yanı sıra Konya genelindeki kadın kooperatiflerinin ürünlerinin ve kaliteli hediyelik ürünlerin satışının da yapıldığını dile getiren Başkan Altay, “Pelen markasıyla Konya’mızın turizmine çok önemli bir katkı sunmayı arzu ediyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin alışveriş yapacağı bu mekanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ankara Yolu üzerinde, Konya Bilim Merkezi'nin yanında yer alan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi'nde yöresel ürünlerin yanı sıra kaliteli ve değerli hediyelik ürünlerin de satışının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi'nde kooperatiflerin de desteklendiğini vurguladı.

"PELEN MARKASIYLA KONYA'NIN TURİZMİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SUNMAYI ARZU EDİYORUZ”

Başkan Altay, Konya'yı bir turizm şehri yapma konusunda yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Özellikle Ankara Yolu istikametinde seyreden vatandaşlarımız için güzel bir dinlenme alanı, yöresel ürünlerin satışlarıyla ilgili güzel mekan yaptık. Bilim Merkezi'ne gelmeden sağda, Pelen markasıyla açtığımız tesisimiz içinde bulunan Fera, yoldan geçenler için bir dinlenme imkanı oluştururken burada özellikle Konya'ya ait doğal ve hijyenik ürünler, hediyelik eşyalar alabilecekleri; yine KOMEK Zeybe ve Anatoya markasıyla ürettiğimiz ürünleri bulabilecekleri güzel bir mekan ortaya çıktı. Pelen markasıyla Konya'nın turizmine çok önemli bir katkı sunmayı arzu ediyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin alışveriş yapacağı bu mekanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KONYA'NIN YÖRESEL MARKALARINI ÖNE ÇIKARMAYI ARZU EDİYORUZ”

Özellikle Konya'da bu dönemde kadın kooperatiflerinin gelişmesiyle ilgili yoğun bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, "Taşrada kadınlarımızın ürettiği ürünleri hijyenik koşullarda kooperatif mantığıyla ambalajlı hale getirmeleri sonrasında da Pelen'de ciddi bir satış olacağına inanıyoruz. Onun için bir taraftan kooperatif ürünlerini, kadın kooperatiflerini desteklerken, bir taraftan da Pelen gibi anayol üzerindeki satış noktalarıyla Konya'nın yöresel markalarını öne çıkarmayı arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

PELEN YÖRESEL ÜRÜN SATIŞ MERKEZİ HİZMETE SUNULDU

Yöresel ürünlerin yanı sıra kaliteli ve değerli hediyelik ürünlerin satışının yapıldığı Pelen, aynı zamanda kooperatifleri desteklemek amacıyla, bünyesinde kadın kooperatiflerini de bulunduruyor.

KOMEK Zenobya, Anatoya ve Zeybe ürünlerinin de satışa sunulmasıyla geniş bir yelpazede yerel ve kültürel değerlerin yaşatılması amaçlıyor.

Konbeltaş bünyesinde üretilen Palize markalı reçel, tahin ve Konya kültürünün geleneksel tatlısı olan Kenevir Helvası da Pelen'de satışa sunuluyor. Ayrıca Konbeltaş işletmesi olan Fera Coffee de Pelen içinde müşterilerine hizmet veriyor.

(Selman Kaya)