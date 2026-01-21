Şehit polis Fatih Oral memleketi Konya’da toprağa verildi

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran'da meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A.Ş.'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur” ihtarına uymayan sürücü, aracıyla uygulamada görevli Polis Memuru Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan Oral, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralı polis memuru Fatih Oral, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bakım servisine sevk edildi. Daha sonra yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması planlanan Oral, Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi burada süren Polis Memuru Fatih Oral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haber ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Konya nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Polis Memuru Fatih Oral için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.
Şehit Polis Memuru Fatih Oral'ın cenazesi bugün Hocacihan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
