GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,87
STERLİN
58,31
GRAM
6.913,43
ÇEYREK
11.355,04
YARIM ALTIN
22.588,01
CUMHURİYET ALTINI
45.033,87
KONYA Haberleri

Şehit polis Fatih Oral memleketi Konya’da toprağa verildi

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Şehit polis Fatih Oral memleketi Konya’da toprağa verildi
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran’da trafik uygulaması sırasında “dur” ihtarına uymayan ve 2,34 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Fatih Oral, uzun süren tedavi sürecinin ardından kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi’nde şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Oral, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Konya’da toprağa verildi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran'da meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A.Ş.'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur” ihtarına uymayan sürücü, aracıyla uygulamada görevli Polis Memuru Fatih Oral'a çarptı. Ağır yaralanan Oral, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI 

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI 

Yaralı polis memuru Fatih Oral, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bakım servisine sevk edildi. Daha sonra yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması planlanan Oral, Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi burada süren Polis Memuru Fatih Oral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haber ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Konya nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Polis Memuru Fatih Oral için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Fatih Oral'ın cenazesi bugün Hocacihan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Cumali Özer

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER