Selçuklu’da ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Fiziki belediyecilikte de örnek olan Konya’nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi yeşile ve doğaya verdiği önemi yıl boyunca sahada yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Selçuklu’nun genelinde ağaçların rutin bakımlarını gerçekleştirerek budama çalışma yürütüyor. Budama işlemlerinde ağaçlarda bulunan kuş yuvalarının olduğu kısımlarda ayrıca hassasiyet gösterilerek doğal dengeye zarar vermemek için bu kısımlarda işlem yapılmıyor.

İlçenin muhtelif bölgelerinde ağaç bakım ve budama işlemlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Selçuklu'nun çehresini daha da güzelleştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin budadığı ağaçların dalları ise yongalama makinesiyle talaş haline getirilerek kompost üretiminde kullanılıyor.

Tüm yıl boyunca devam eden çalışmalarla birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkilerin düzgün formda kalmaları amaçlanıyor. Ayrıca buradan elde edilen atıklar belirli işlemlerden geçirilerek fidanların dikiminde kullanılan kompost gübre haline getiriliyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklumuzun çehresini güzelleştirmek için çalışıyoruz”

Selçuklu Belediyesi'nin fiziki belediyecilik faaliyetlerinde de Selçuklu'nun her noktasında faaliyet yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Belediye olarak eğitimden, sağlığa, spordan, kültüre pek çok alanda çalışma yürütüyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizin yanında yeşil alanı ve yaşadığımız çevreyi hep önceliyoruz. Selçuklumuzun çehresini güzelleştirmek adına yeşil alanların ve ağaçların bakımlarını da aksatmadan yapıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında kaldırım kenarları, parklar ve refüjlerdeki ağaçlarda budama ve bakım çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tabi çalışmalarımız kapsamında ortaya çıkan ağaç atıklarımız da boşa gitmiyor. Yongalama sistemi ile parçalanan bu atıklar fidanlığımızda kurduğumuz kompost üretim alanımızda komposite dönüştürülerek yine fidanlarımıza gübre olarak kullanılıyor. Böylelikle bu atıkları da doğaya yeniden kazandırmış oluyoruz ” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA