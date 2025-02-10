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SON DAKİKA KONYA HAVA DURUMU HABERLERİ: Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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SON DAKİKA KONYA HAVA DURUMU HABERLERİ: Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!
Konyalılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 31 ilçesi beyaz örtüyle kaplanacak. Gece hava sıcaklığı -10 dereceye düşüyor. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Konya'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Konya 5 günlük hava durumu 

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya'nın 31 ilçesine lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji verileri güncelledi: İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya Hava Durumu | Konya'da kar nerede var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 10-14 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram  ve diğer ilçelerin hava durumu.. 

Konya Hava Durumu | Konya'da kar olan ilçeler?

Konya, hafta boyunca sisli havanın etkisi altında kalırken, hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor. 12 Şubat Çarşamba günü Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Kulu,Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı, 13 Şubat Perşembe günü ise Konya'nın 31 ilçesinde de kendini gösterecek.

13 Şubat Perşembe

Konya Hava Durumu | Konya'da sis var mı?

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta sonu da yoğun sis bekleniyor. 10 Şubat Cumartesi günü sisli hava etkisini sürdürecek. Sürücülere, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Kar yağışının tüm ilçelerde etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

14 Şubat Cuma

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°

12 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°

13 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

14 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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Yorumlar
  • S
    Senayi
    9 saat önce

    İnşaallah canı gönülden

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  • K
    Keloğlan
    9 saat önce

    Kar, Yükseklere yağar, Soğuğu bize kalır Der ağalar.

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