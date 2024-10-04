SON DAKİKA! Konya yine sallandı! 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08:57'de Konya'da Karapınar ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08:57'de Konya'da Karapınar ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap