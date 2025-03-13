SON DAKİKA MEDAŞ UYARISI | Konya’nın bu ilçelerinde saatlerce elektrik gelmeyecek! İşte 13 Mart Konya elektrik kesinti listesi

Konya'da MEDAŞ şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi gerçekleştirileceğini açıkladı.
Saatler sürecek!
Yapılan açıklamaya göre elektrik kesintileri saatler sürecek.
MEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların önlem almalarını ve kesinti saatlerinde elektrikli cihazlarını güvenli bir şekilde kapatmalarını tavsiye etti.
İşte Konya'da elektriğin kesileceği ilçeler:
ALTINEKİN
13.03.2025 10:00 - 13.03.2025 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19525. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19610. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19611. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19612. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19613. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19614. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19615. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19616. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19617. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19618. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19619. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19620. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19621. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19622. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19623. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19624. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19625. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19626. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19627. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19628. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19629. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19630. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19631. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19632. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19633. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19634. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19635. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19636. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19637. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19638. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19639. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19640. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19641. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19642. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19643. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19644. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19645. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19646. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19647. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19648. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19649. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19650. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19651. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19652. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19653. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19654. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19655. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19656. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19657. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19658. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19659. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19660. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19661. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19662. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19663. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19664. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19665. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19666. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19667. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19668. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19669. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19670. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19671. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19672. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19674. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19675. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19676. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19677. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19678. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19679. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19680. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19681. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19682. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19683. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19684. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19685. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19686. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19687. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19688. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19689. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19690. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19694. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19695. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19696. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19697. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR ALTINEKİN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR BEYAZIT Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR İSTİKLAL Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR MEVLANA Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR VATAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AZİZİYE Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ BOSNA HERSEK Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KURTULUŞ Caddesi
KONYA ALTINEKİN HACINUMAN MAHALLESİ 20161. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 19270. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 19285. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 19286. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 19287. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 19304. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 19508. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ ALTINEKİN CD Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ BAĞLAR Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ BEYAZIT Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ KAMİL TOPALOĞLU Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19504. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19505. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19506. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19507. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19508. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19509. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19510. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19511. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19512. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19513. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19514. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19515. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19516. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19517. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19518. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19519. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19520. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19521. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19522. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19523. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19524. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19525. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19526. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19527. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19528. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19533. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ ABDULLAH HANÇERLİ Caddesi
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ ALTINEKİN Caddesi
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ TAŞPINAR Caddesi
13.03.2025 12:00 - 13.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR ALTINEKİN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKKÖY MAHALLESİ 20407. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKKÖY MAHALLESİ 20411. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKKÖY MAHALLESİ 20417. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKKÖY MAHALLESİ ANKARA Caddesi
KONYA ALTINEKİN DEDELER MAHALLESİ 20556. Sokak
KONYA ALTINEKİN DEDELER MAHALLESİ DEDELER Caddesi
KONYA ALTINEKİN DEDELER MAHALLESİ DEDELER FATİH Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ 13908. Sokak
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ BEYAZIT Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ FATİH Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi
KONYA ALTINEKİN KALE MAHALLESİ YUNUS EMRE Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19067. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19083. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19085. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19086. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19087. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19093. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19094. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19098. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 19099. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 20356. Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ 20407. SOKAK Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ARAFAT Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ BELEDİYE Meydanı
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ÇEVRE YOLU Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ HASTANE Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ İSTİKLAL Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ KILINÇARSLAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ MENEKŞE Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ VATAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20256. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20301. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20302. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20303. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20304. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20305. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20306. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20308. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20310. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20313. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20317. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20318. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20319. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20324. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 26113. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 26190. Sokak
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ ANKARA Caddesi
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20305. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20351. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20353. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20354. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20357. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20359. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20362. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ 20366. Sokak
KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ MAHALLESİ ANKARA Caddesi
KONYA ALTINEKİN YENİCE MAHALLESİ 19508. Sokak
BEYŞEHİR
13.03.2025 09:30 - 13.03.2025 11:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46903. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46905. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46906. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46907. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46908. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46909. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46910. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46911. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46912. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46913. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46914. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46915. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46916. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46917. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46918. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46919. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46920. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46921. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46922. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46923. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46924. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46925. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46926. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46927. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46928. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46929. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46931. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46932. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46933. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46934. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46935. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46937. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46939. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46940. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46942. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46943. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46944. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46945. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46949. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46950. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46951. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 46955. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ 48554. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ DAMLAPINAR Caddesi
KONYA BEYŞEHİR DAMLAPINAR MAHALLESİ KARABAYAT Caddesi
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42112. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42114. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42117. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42137. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42157. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42204. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42205. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42206. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42209. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42211. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42212. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42213. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42217. Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ 42219. SOKAK Sokak
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ DOĞANBEY Caddesi
KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY MAHALLESİ GÜNDOĞDU Caddesi
KONYA BEYŞEHİR GÜNDOĞDU MAHALLESİ GÜNDOĞDU Caddesi
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48552. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48554. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48555. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48557. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48558. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48559. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48560. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48561. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48562. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48563. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48565. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48566. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ 48569. Sokak
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ BEYŞEHİR Caddesi
KONYA BEYŞEHİR KARABAYAT MAHALLESİ KARABAYAT Caddesi
BOZKIR
13.03.2025 09:30 - 13.03.2025 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58805. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58806. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ KÜÇÜKHİSARLIK Caddesi
13.03.2025 11:30 - 13.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58809. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58810. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58811. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58812. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58813. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ 58814. Sokak
KONYA BOZKIR KÜÇÜKHİSARLIK MAHALLESİ KÜÇÜKHİSARLIK Caddesi
13.03.2025 13:00 - 13.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR HAMZALAR MAHALLESİ 56303. Sokak
KONYA BOZKIR HAMZALAR MAHALLESİ ARMUTLU HAMZALAR Caddesi
KONYA BOZKIR HAMZALAR MAHALLESİ GÖKSU Caddesi
KONYA BOZKIR HAMZALAR MAHALLESİ HAMZALAR Caddesi
KONYA BOZKIR HAMZALAR MAHALLESİ HAMZALAR YAĞCI Caddesi
13.03.2025 13:30 - 13.03.2025 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55028. Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55029. Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55041. Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55043. SOKAK Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ HİSARLIK Caddesi
13.03.2025 15:00 - 13.03.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55034. Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55038. Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55040. Sokak
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ HİSARLIK Caddesi
13.03.2025 16:30 - 13.03.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR HİSARLIK MAHALLESİ 55003. Sokak
EMİRGAZİ
13.03.2025 12:00 - 13.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA EMİRGAZİ DEMİRCİ MAHALLESİ 87997. Sokak
KONYA EMİRGAZİ DEMİRCİ MAHALLESİ AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
SELÇUKLU
13.03.2025 09:00 - 13.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26300. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26301. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26302. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26303. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26304. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26306. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26307. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26308. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26309. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26310. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26311. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26312. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26313. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26318. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ 26319. Sokak
KONYA SELÇUKLU KARAÖMERLER MAHALLESİ KARAÖMERLER Caddesi
13.03.2025 09:30 - 13.03.2025 13:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26166. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26167. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26168. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26178. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ ANKARA Caddesi
13.03.2025 12:00 - 13.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ HACICAYI Sokak
KONYA SELÇUKLU KALEKÖY MAHALLESİ KALEKÖY Caddesi
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26179. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26184. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26188. Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ ANKARA Caddesi
KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ YAZIBELEN Caddesi
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi