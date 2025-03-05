TCDD DUYURDU! Son 5 gün..

Konyalılar dikkat! Son 5 gün.. TCDD Duyurdu: Konya Meram Gar kapanıyor! Konya Meram gar ne zaman açılacak, Konya Meram gar neden kapandı? İşte detaylar..

Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Konyaray projesi kapsamında, Konya Meram Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, 10 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kapatılacaktır.



Bu süre zarfında yolcuların mağduriyet yaşamaması için çeşitli alternatif ulaşım düzenlemeleri yapılmıştır.

Konya Meram Gar Kapatılma Nedeni ve Süresi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Selçuklu-Konya YHT hattının geçici olarak kapatılması, Konyaray projesi kapsamında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle gerekli görülmüştür. Çalışmaların yaklaşık 3 ay sürmesi planlanmaktadır.

Etkilenecek YHT Seferleri

Bu kapanma, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya ve İstanbul-Karaman YHT hatlarını kullanan yolcuları doğrudan etkileyecektir. Söz konusu seferlerin kalkış ve varış istasyonu Selçuklu Garı olarak belirlenecektir.

Alternatif Ulaşım Düzenlemeleri

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için TCDD tarafından aşağıdaki alternatif ulaşım seçenekleri devreye alınmıştır:

Bölgesel Trenler: Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman güzergâhındaki yolcular, Konya-Karaman arasındaki seyahatlerine bölgesel trenlerle devam edeceklerdir.

Otobüs Seferleri: Ankara ve İstanbul YHT bağlantılı olarak Karaman yönüne gidiş-dönüş yapacak yolcuların Selçuklu ile Konya arasındaki seyahatleri otobüslerle sağlanacaktır.

Konya Mavi Ekspresi: 10 ve 11 Mart 2025 tarihli Konya Mavi Ekspresi'nin kalkış ve varış istasyonu Selçuklu Garı olacak; yolcuların Selçuklu ile Konya arasındaki ulaşımı otobüslerle gerçekleştirilecektir.

Konyalıların Dikkatine!

Yolcuların seyahat planlarını yaparken bu geçici düzenlemeleri dikkate almaları ve TCDD'nin resmi duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir. Alternatif ulaşım seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için TCDD'nin resmi web sitesi ve müşteri hizmetleri hattı kullanılabilir.

Bu geçici düzenlemeler, Konyaray projesinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve Konya'nın ulaşım altyapısının iyileştirilmesi için gerekli görülmektedir. Yolcuların anlayışı ve iş birliği, projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

(Mustafa İlker Şen)

Kaynak: Haber Merkezi