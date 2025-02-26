Uğur İbrahim Altay bakan mı oluyor? Canlı yayında soruldu

İbrahim Arıcı ve Yaşar Toy'un moderatörlüğünde KONTV ekranlarında gerçekleşen Gündem Özel canlı yayında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazeteci Mustafa Tatlısu, Uğur Özteke, Sefa Özdemir ve Erhan Dargeçit'in sorularını yanıtladı.Burada Konya'nın su sorunu, ulaşımdaki yatırımlar ve yapılan hizmetleri değerlendiren Uğur İbrahim Altay'a herkesin merak ettiği soru soruldu.BAKANLIK SORUSU SORULDU
"Bakan olacağınız ile ilgili söylentiler var, doğru mudur?" sorusuna Başkan Altay ise şu cevabı verdi; ‘Konyalıların böyle bir göreve layık görmesi benim adıma mutluluk verici. Ancak benim böyle bir duyumum yok. Şehrimize hizmet etmek derdindeyiz. Kabinede revizyon konusu Cumhurbaşkanımızın takdiri.”
Kaynak: Haber Merkezi