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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili 2025 ne zaman, ayın kaçında?

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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili 2025 ne zaman, ayın kaçında?
Berat Kandili için beklenen tarih yaklaşıyor. Üç aylık dönemin üçüncü kandili olan Berat Kandili, bu yıl Şaban ayının 15. gecesine denk gelecek ve Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanacak. Regaip ve Miraç Kandili’nin ardından gelen Berat Kandili’nin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimiyle belirlenmiş durumda. Peki, 2025’te Berat Kandili ne zaman? Hangi tarihte kutlanacak?

İslam'da merhamet, bağışlanma ve af dileyenlerin dualarına vesile olan mübarek Berat Kandili, gönüllere huzur getiriyor.

Bu özel gece, manevi açıdan büyük bir değer taşırken, ibadet ve dualarla anlam buluyor. Ramazan ayının müjdecisi olan bu kandil, şubat ayında kutlanacak. Peki, 2025 yılı Berat Kandili hangi tarihte ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Berat nedir?

Berat, Arapçadaki "temize çıkma" anlamına gelmektedir. İslam inancına göre bu gece, hem bereketli hem de faziletli kabul edilir. Müslümanlar, Berat Gecesi'nde günahlarının affedileceğine inanarak dua ederler. Bu geceye "Rahmet Gecesi" ve "Mübarek Gece" gibi isimler de verilmiştir, çünkü kulların bağışlanması ve rahmete kavuşması sağlanır.

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece kutlanmaktadır. Ramazan'ın müjdecisi olarak kabul edilen bu mübarek gece, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Berat Kandili önemi

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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