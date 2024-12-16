Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik şu an ne yapıyor?
Bir dönemin ünlü oyuncusu Gamze Özçelik, ekranlardan uzaklaştıktan sonra bambaşka bir yolculuğa çıktı. Peki şimdi neler yapıyor?
Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. 2024 yılı itibarıyla 42 yaşında olan Özçelik, oyunculuk kariyerine 2000'li yıllarda başladı ve kısa sürede Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri haline geldi.
Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Kariyerine veda etti
2010'lu yılların sonlarına doğru oyunculuğu bırakan Özçelik, ekranlardan uzak bir hayatı tercih etti. Bu kararını "Hayatımda başka bir sayfa açmam gerekiyordu” sözleriyle açıklamıştı.
İnsani yardım çalışmalarına odaklandı
Gamze Özçelik, şu anda insani yardım projelerine öncülük ediyor.
Kendi kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika, Orta Doğu ve Asya'da yardıma muhtaç insanlara ulaşmayı sürdürüyor.
Eğitim, sağlık ve su projeleriyle birçok kişinin hayatına dokundu.
Sade ve anlamlı bir yaşam!
Medyadan uzak bir hayat süren Özçelik, sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yapıyor. Hayatını maneviyat, yardımlaşma ve anlam arayışı üzerine kurduğunu ifade ediyor.
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