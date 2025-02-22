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İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, nereli?

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İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, nereli?
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Piyasa’ nedeniyle İlayda Alişan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Annesini kına gecesinde kaybeden Münevver’in (İlayda Alişan) hayatı Kenan (Alp Navruz) ile kesişir. Piyasa merak uyandıran hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Piyasa’nın Münevver’i İlayda Alişan’ın kim olduğu ve rol aldığı diziler…

İlayda Alişan, Alp Navruz ile başrolü paylaştığı 'Piyasa' dizisiyle büyük ilgi gördü. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk hayatı, ünlü oyuncunun gündemdeki yerini pekiştirdi. 

Peki, İlayda Alişan kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte 'Piyasa'nın Münevver karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın kim olduğu ve yer aldığı projeler…

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nden mezun oldu. 

Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başladı ve 2011 yılında 'Bir Çocuk Sevdim' adlı diziyle televizyon dünyasına adım attı. Ardından 'Rüya', 'Bana Sevmeyi Anlat', 'Gönül Hırsızı', 'Benim Adım Gültepe' ve 'Serçe Sarayı' gibi projelerde yer aldı. 

2017 yılında Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte 'Çukur' dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. 2019'da ise 'Şampiyon' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

2019-2020 yılları arasında, Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterini canlandıran İlayda Alişan, ardından 2021 yılında Gain orijinal dizisi Terapist'te de yer aldı.

2021 yılında, Masumiyet adlı dizide Ela karakterine hayat veren Alişan, bu projede Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı. Aynı yıl, Erdem Şanlı ile birlikte Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2022 yılında, romantik komedi türündeki Seversin dizisinde Burak Yörük'le başrolü paylaşan İlayda Alişan, 2023'te İyi Adamın 10 Günü adlı romanın Netflix uyarlamasında da yer aldı.

Ayrıca, 2023 yılında Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakteriyle başrol oynayan İlayda Alişan, Erdem Şanlı ve Tozkoparan ile birlikte bu projede önemli bir rol üstlendi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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