Özcan Deniz kimdir, nereli? Özcan Deniz kaç yaşında? Özcan Deniz neden hastanedeydi?

Özcan Deniz Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Özcan Deniz, Türk televizyon ve sinemasının sevilen ve deneyimli isimlerinden biridir. Birçok dizi ve filmde başarılı performanslar sergileyen, aynı zamanda seslendirdiği şarkılarla da büyük takdir toplayan bir sanatçıdır.
Aslen Ağrılı olan Özcan Deniz, 9 Mayıs 1972'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1997 yılında ailesinin Aydın'a taşınmasıyla birlikte, çocukluk yıllarını burada geçirmiştir.
İşte Özcan Deniz'in kariyeri..
Özcan Deniz'in kariyeri, müziğe olan ilgisinin ilkokul yıllarına dayanmasıyla başladı. 1988 yılında İstanbul'a gelerek albüm yapma hayalini gerçekleştirme yolunda ilk adımlarını attı. Gençlik döneminde Almanya'ya giderek burada sahne almaya başladı.
1992 yılında müzik kariyerinde önemli bir adım atarak, "Yine Ağlattın Beni” adlı albümünü piyasaya sürdü. Özcan Deniz, sinema dünyasına adım atmaya ise 1994 yılında "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı filmle başladı ve ilk sinema deneyimini yaşadı.
Özcan Deniz bugüne kadar birçok filmde, birçok tv dizisinde yer aldı. Seslendirdiği şarkılarla da büyük beğeni topladı.
Özcan Deniz evli mi, çocuğu var mı?
Özcan Deniz, 1992 yılında Handan Deniz ile evlenmiş ancak 2002 yılında boşanmıştır. 2018 yılında Feyza Aktan ile ikinci evliliğini gerçekleştiren ünlü sanatçı, 2019'da bu evliliğini sonlandırmıştır. Feyza Aktan ile evliliğinden "Kuzey" adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.
Özcan Deniz, sonrasında Samar Dadgar ile bir ilişki yaşamış ve sonunda nikah masasına oturmuştur.
Özcan Deniz'in ailesi
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dır. Ünlü çift 2023 yılında evlenmiştir.
Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in kardeşi ise Sibel Semerci'dir.
Özcan Deniz'e ne oldu? Özcan Deniz hastanede mi?
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve anjiyo işlemi yapıldı.
Ünlü sanatçının, iki hafta içinde stent takılması gerektiği belirtildi. Şu anda tedavi sürecini hastanede geçiren Özcan Deniz'in sağlık durumu takip ediliyor.
Özcan Deniz'in albümleri
1992 - Yine Ağlattın Beni
1993 - Hadi Hadi Meleğim
1994 - Beyaz Kelebeğim
1997 - Yalan mı?
1998 - Çoban Yıldızı
2000 - Aslan Gibi
Leyla (2002, Popüler Müzik)
2004 - Ses ve Ayrılık
2007 - Hediye
2009 - Sevdazede
2012 - Bi Düşün
Özcan Deniz'in şarkıları
2009 - Her Şey Değişir (Pamela ve Fuat ile birlikte)
2012 - Merakımdan
2019 - Aşk
2020 - Allah Büyük
2020 - Ben Yine Kendimle
2020 - Ayrıntılarda Gizli
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi