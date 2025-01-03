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Tarihin tozlu sayfaları! Tarihte 3 Ocak’ta neler oldu?

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Tarihin tozlu sayfaları! Tarihte 3 Ocak’ta neler oldu?
3 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugn neler oldu?

1496 - Leonardo da Vinci bir uçma makinesini test etti, fakat başarısız oldu.

1521 - Martin Luther, Roma Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi.

1888 - Kaliforniya'daki "Lick Gözlemevi"nde hizmete giren 91 cm çapındaki yeni teleskop, Dünyanın o güne kadarki en büyük teleskobu olma unvanını aldı.

1914 - Enver Paşa, Mirliva rütbesiyle Harbiye Nazırlığı'na atandı.

1917 - Ardahan Arap Camii'nde, 373 Türk, Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.

1922 - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu.
1925 - İtalya'da Benito Mussolini, bütün yetkileri elinde topladı.

1930 - Mustafa Kemal Paşa, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedildi.

1945 - Türkiye, Japonya ile ilişkilerini kesmeye karar verdi.

1952 - Erzurum ve Hasankale'de deprem: 69 kişi öldü, 299 kişi yaralandı.

1953 - Samuel Beckett'in oyunu Godot'yu Beklerken, Paris'te sahnelenmeye başlandı.

1959 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower, Alaska'nın 49. eyalet olarak Birleşik Devletler'e katıldığını açıkladı.

1961 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba ile ilişkilerini kesti.

1962 - Papa XXIII. Ioannes, Fidel Castro'yu aforoz etti.

1976 - Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1977 - Beylerbeyi'ndeki tarihi Halil Paşa Yalısı yandı.

1978 - Hindistan'da İndira Gandhi, Kongre Partisi'nden çıkarıldı.

1986 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) hisse senetleri alım satımı başladı.

1988 - Margaret Thatcher, 20. yüzyılda Birleşik Krallık'ın en uzun süre görevde kalan Başbakanı unvanını aldı.

1990 - İbrahim Balaban'ın "Göç" adlı tablosu 45 milyon TL'ye satıldı; bu yaşayan bir ressamın eserine ödenen en yüksek fiyat oldu.

1994 - Tupolev Tu-154 tipi bir Rus yolcu uçağı, kalkışından hemen sonra İrkutsk'da (Rusya) düştü: 125 kişi öldü.

2004 - Mısır'ın özel havayolu şirketi Flash Air'e ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı Kızıldeniz'e düştü: 148 kişi öldü.

2009 - İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtına başladı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Tarihte bugn neler oldu?

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