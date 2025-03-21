Konya Numune Hastanesi güçlü kadrosuyla şehrin sağlık yükünü hafifletiyor

Konya Numune Hastanesi 2024 yılı değerlendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, başkanlığında gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt ile birlikte tüm hastane yöneticileri, klinik sorumluları ve uzman hekimlerin hazır bulunduğu toplantıda hastanede sunulan sağlık hizmetleri, istatistiksel veriler eşliğinde ele alındı.2024 yılı verilerinin 2023 yılı verileri ile karşılaştırıldığı toplantıda, 2025 yılı hedefleri belirlendi.

‘2024'de 1 Milyon 681 Bin Hastaya Sağlık Hizmeti'

Konya Numune Hastanesi'nin tarihi geçmişi ve merkezi konumu ile şehrimizin önemli oranda sağlık yükünü omuzladığını vurgulayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Koç,

"Günde ortalama 60 ambulansın hasta getirdiği acil servisimiz 2024 yılında 421 bin 932 vatandaşımıza sağlık hizmeti sunmuştur. Yine aynı dönem içerisinde 1 milyon 260 bin hastamız, hastanemizden poliklinik hizmeti almıştır. Toplamda ise 1 milyon 681 bin hastamıza tedavi hizmeti sağlanmıştır” diyerek Numune Hastanesi'nin Konya sağlığı adına son derece önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Konya Numune Hastanesi'nde kornea nakli gibi önemli ameliyatların başarı ile yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Koç, "Hastanemizde son derece zorlu ameliyatlar başarı ile yapılmaktadır. 2024 yılı içerisinde 18 bin 710'u A,B,C grubu olarak kabul edilen özellikli ameliyat olmak üzere toplamda 43 bin 66 ameliyat gerçekleştirilmiştir” dedi. Prof. Dr. Koç, "Numune Hastanemizin ekip olarak gayretini, çalışmalarını büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bu gayret ve çabaların rakamlara yansıdığını görmekten son derece mutluyuz” diyerek tüm çalışanlara teşekkür etti.

‘Eski Hemşirelik Binasında, Yeni Sağlık Hizmetleri'

Konya Numune Hastanesi yerleşkesi içinde yer alan ve 100 yılı aşkın süredir hizmet veren eski Hemşirelik Binası'nın Selçuklu Belediyesi'nin aslına uygun yenileme çalışmaları sonrası halkın hizmetine sunulduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Koç, "Yenilenen binamızda geleneksel tamamlayıcı tıp hizmetleri ve ayaktan fizik tedavi hizmetleri sunulmaktadır. GETAT ünitemizde mezoterapi, ozon tedavisi, kupa tedavisi, akupunktur ve sülük tedavileri yapılmaktadır. Yine ayaktan fizik tedavi ünitemizde inme sonrası tam veya yarı felçi hastalarımızın hayata tutunmasında önemli olan tedaviler, yine nörolojik rehabilitasyonlar, egzersiz programları ve elektroterapi uygulamaları yapılmaktadır” dedi.

Özellikli Merkezler ile Sağlıkta Yüksek Standart

Konya'nın pek çok şehirden hasta kabul eden bir sağlık merkezi haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Koç, Numune Hastanesi'nin kendi rolüne uygun hizmetleri sunabilmesi adına da son yıllarda önemli adımlar attıklarını söyledi. Numune Hastanesi'ni kadro ve tıbbi donanım açısından her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koç "Şehrimizin en köklü ve tarihi sağlık kurumu özelliğini taşıyan hastanemiz, kalp merkezi, diyaliz ünitesi, uyku laboratuvarı, palyatif bakım merkezi, kornea nakli merkezi, inme ünitesi ve GETAT gibi merkezler ile özellikli sağlık hizmetlerini hastalarımıza başarı ile ulaştırmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç'un konuşmasının ardından Hastane Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantı, yapılan detaylı sunumun ardından genel değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

(Sibel Elmas)