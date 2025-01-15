Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e kırmızı kart yanıtı: O bizim işimiz
Enflasyonda düşüşün başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyon düştükçe alım gücü artacak, sıkıntılar bitecek“ dedi. CHP lideri Özgür Özel’in “kırmızı kart“ göstermesine tepki gösteren Erdoğan, “Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz“ diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda katıldı.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin başlattığı 'kırmızı kart' akımına da tepki gösterdi.
AK Parti'nin CHP eleştirilerine rağmen Suriye politikalarında haklı çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:
"NEYMİŞ, KIRIMIZ KART GÖSTERECEKMİŞ"
"Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca halkını bombalayan Baas rejiminden artık kurtulmuştur. Suriye halkı hasretini çektiği özgürlüğe kavuşmuştur. Suriye meselesinden öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok.
Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş. Ya sen o işlerden anlamazsın. O iş bizim işimiz. Zaman zaman bize Suriye'nin adresini gösterdi oraya gidelim diye. Ya siz adresini bilmezken biz Suriye'deydik."
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